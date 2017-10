Le Kamouraska reconnaîtra ses ambassadeurs

Crédit photo : Maurice Gagnon

La MRC de Kamouraska, en collaboration avec Promotion Kamouraska, reconnaîtra ses ambassadeurs lors d’un gala qui se tiendra le jeudi 14 décembre prochain au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Le Gala Ambassadeurs, explique la directrice générale de Promotion Kamouraska, Pascale Dumont-Bédard, veut reconnaître les bons coups réalisés par les Kamouraskois dans tous les secteurs confondus. Il touche aussi le secteur agroalimentaire qui avait son propre gala jusqu’à tout récemment. Ce sera une occasion pour les entreprises et organisations de mettre en lumière leurs réalisations ou celles de leur équipe.

« Ce n’est pas une formule où on met les gens en compétition », souligne le préfet de la MRC, M. Yvon Soucy. Il est donc possible que plusieurs trophées soient remis dans les trois catégories qui sont : les Bons coups du Kamouraska, Employeurs Ambassadeurs et Individus ou Groupes. Un jury se penchera sur les candidatures reçues en tenant compte de divers critères tels que le rayonnement, l’impact dans la communauté, la vision régionale et le caractère unique.

Selon M. Soucy, il se fait des choses magnifiques au Kamouraska qui méritent d’être soulignées. « Nous désirons honorer les gens, ainsi que leurs projets », dit-il. Ces personnes deviendront des ambassadeurs du Kamouraska, ajoute Mme Dumont-Bédard.

L’événement commencera à 17 h par un cocktail suivi, à 18 h, de la cérémonie de remise des prix à la chapelle. Elle sera animée par Annie Lavoie et Antoine de la Durantaye. Le souper sera servi à compter de 19 h 30. Un programme souvenir sera distribué afin de présenter les lauréats.

D’ici le 20 novembre 23 h 59, les gens peuvent remplir en ligne le formulaire de mise en candidature directement ici.