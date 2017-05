Le Kamouraska lance sa saison touristique

Crédit photo : Maurice Gagnon

Une centaine de partenaires et d’intervenants touristiques se sont réunis jeudi dernier à Saint-Germain pour lancer la saison 2017. C’était l’occasion de dévoiler les nouveautés et de déguster de bonnes bouchées aux saveurs kamouraskoises.

L’été 2017 verra naître un service de guide interprète pour le circuit des Caburons de 8,5 kilomètres à Saint-Germain. L’initiateur, M. Daniel Montembeault promet que cette activité proposera au visiteur une lecture variée du paysage. Information et réservation : 418 856-5040 ou 1-888-856-5040.

Parmi les autres activités proposées cette année, on pourra faire la tournée des galeries et boutiques, des expositions et des musées. En musique, le Centre Ixworth et le Théâtre des Prés offrent une programmation variée en collaboration avec la Salle André Gagnon et le ROSEQ. Le Théâtre des Prés ouvrira sa scène à la nouvelle création du Théâtre La Bacaisse intitulée La chasse.

Tournée du Haut pays

La Tournée du Haut pays se promènera dans les six municipalités qui la composent, a mentionné Alexandre Bibeau, agent de développement du Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska. Surprises à prévoir. Mont-Carmel tiendra en outre les fêtes du 150e du 22 au 25 juin.

Présenté par Pascale Dumont-Bédard, directrice générale de Promotion Kamouraska, le Guide du Kamouraska sera un outil précieux pour les visiteurs qui pourront aussi se rendre à la Maison régionale touristique de La Pocatière, au bureau d’accueil de Kamouraska et au bureau d’information de Saint-Pascal. Notons que quelques entreprises touristiques ont changé d’emplacement en cours d’année.

Pour plus d’information : www.tourismekamouraska.com.