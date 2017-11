Le judoka Jasmin Bélanger sur le podium à l’Omnium du Québec 2017

Crédit photo : Courtoisie

C’est en fin de semaine dernière que se tenait à Montréal l’Omnium du Québec 2017 au Centre Claude-Robillard. Ce rendez-vous international a attiré 1021 athlètes du Canada, des États-Unis du Brésil, de la France et certains autres pays.

L’Équipe Élite-Dynaco du club Judo-La Pocatière était représentée par quatre judokas et Jasmin Bélanger a terminé sa journée avec une médaille de bronze chez les U-18 moins 46 kg. C’est sa deuxième participation à l’Omnium du Québec et encore une fois il se retrouve sur le podium alors qu’en 2016 il avait remporté l’or. Cette compétition compte pour la sélection au championnat canadien et est plus payante que les cinq compétitions de développement et le championnat provincial. D’ailleurs, la prochaine sortie pour l’équipe Élite-Dynaco aura lieu en début décembre à Deux-Montagnes pour une deuxième compétition de sélection.

Outre Jasmin, Raphael Bernier qui est de retour à la compétition cette année dans la catégorie U-21, a perdu en finale de bronze pour finir au 4e rang sur 16 athlètes. Pour sa part, Xavier Landry de La Pocatière après une victoire et deux défaites n’a pu accéder au podium chez les U-16 moins 60 kg. Cette catégorie regroupait 38 athlètes. Enfin, Olivier Michaud de Sainte-Louise a fait de même, le podium lui échappant alors qu’à la Coupe Daniel-Hardy il avait terminé avec une médaille d’argent.