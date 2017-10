Le Jour Jeux accueille un créateur de jeux

Crédit photo : Courtoisie

Le créateur de jeux québécois Jean Thomas Rioux, coauteur du jeu Vikingar qui a été un succès sur la plateforme de sociofinancement Kickstarter, sera présent à la 9e édition du Jour Jeux.

L’événement aura lieu le vendredi 3 et le samedi 4 novembre à la Seigneurie des Aulnaies. Les heures d’ouverture seront de 19 h à 1 h du matin le vendredi et de 11 h à 1 h du matin le samedi. M. Rioux sera présent le samedi de 12 h à 16 h. Il pourra répondre aux questions des participants et surtout faire essayer son jeu Vikingar.

Comme pour les éditions précédentes, les visiteurs pourront profiter d’une ludothèque de plus de 300 jeux incluant de nombreuses nouveautés et des classiques. Lillojeux, une boutique de jeux ambulante qui circule en Gaspésie et dans le Bas-Saint-Laurent sera également de retour samedi toute la journée pour animer des jeux et servir les amateurs qui voudront se procurer un jeu sur place. De nombreux prix de présences seront offerts aux joueurs.

Le Jour Jeux est un évènement ludique organisé annuellement par deux passionnés de jeux de société du Kamouraska, Marco Purcell et Éric Dufresne. L’évènement est ouvert à toute personne de 17 ans et plus ou de 12 ans et plus accompagné d’un adulte.