Le Jour du Souvenir souligné par les Cadets de la Marine de L’Islet

Crédit photo : Courtoisie

Le dimanche 12 novembre dernier a eu lieu la parade annuelle des Cadets de la Marine de L’Islet pour souligner le Jour du Souvenir.

Les cadets ont défilé dans la rue, de la Chapelle des Marins jusqu’à l’Église Notre-Dame-de-Bonsecours de L’Islet. Une messe fut célébrée suivie d’une cérémonie au cénotaphe où des gerbes de fleurs furent déposées sur le monument. Plusieurs invités étaient présents tels que Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny/L’Islet/Kamouraska/Rivière-du-Loup, Norbert Morin, député provincial de Montmagny/L’Islet, Jean-François Pelletier, maire de L’Islet, Normand Caron, maire de Saint-Jean-Port-Joli, Paulette Lord, mairesse de Saint-Damase et Rémy Langevin, maire de Montmagny. Étaient également présents plusieurs parents, amis et militaires venus souligner l’effort remarquable et héroïque de nos anciens combattants qui ont servi notre patrie.