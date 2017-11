Le Festival du Bûcheux a remis près d’1 M $ depuis sa création

Crédit photo : Courtoisie

Le Festival du Bûcheux vient de remettre son plus gros montant à vie au Service des loisirs de Saint-Pamphile. Une aide non négligeable pour la municipalité, qui s’efforce d’offrir des tarifs de loisirs accessibles à ses citoyens et ceux des communautés environnantes de L’Islet-Sud.

Ce n’est rien de moins que 45 000 $ que le Festival du Bûcheux a remis à la municipalité de Saint-Pamphile, le 13 novembre dernier, lors du dernier conseil municipal. Ce montant, le plus élevé jamais versé par le comité organisateur à la municipalité, porte à environ 1 M$ les sommes versées depuis la création du festival en 1981. « Quand le festival a été créé, le but était d’amasser des fonds pour les personnes les plus démunies afin qu’elles puissent participer aux activités de loisirs de Saint-Pamphile comme le hockey et le patinage artistique », d’expliquer la vice-présidente de la 37e édition, Mme Alexandra Dupont.

Outre les loisirs qui peuvent être offerts à des tarifs plus accessibles aux citoyens de Saint-Pamphile et de L’Islet-Sud grâce au Festival du Bûcheux, mentionnons également les organismes culturels qui peuvent aussi bénéficier d’une subvention en plaçant leur demande aux services de loisirs. « S’ils répondent aux critères, ils auront une subvention. Le montant varie selon un système de points accordés par le comité », d’ajouter Mme Dupont.

De l’air pour la municipalité

Au Service des loisirs de Saint-Pamphile, la coordonnatrice, Mme Édith Blanchet, reconnaît que ces dons annuels donnent de l’air à la municipalité. « Parce que cet argent vient alléger le budget de la municipalité, ça peut permettre, par exemple, de libérer des sommes qui pourront être utilisées ailleurs pour d’autres projets de loisirs », expliquait-elle.

Elle considère également que le service des loisirs de la municipalité de Saint-Pamphile est privilégié de pouvoir bénéficier de ces sommes d’argent annuellement. « À ma connaissance, il n’y a pas d’autres municipalités qui ont cette chance. Si c’est possible à Saint-Pamphile, c’est grâce à tous les bénévoles qui s’investissent dans le festival. C’est ce qui fait que c’est une réussite », concluait-elle.