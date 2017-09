Le Festival des générations Aliments Asta sera de retour en 2018

Crédit photo : Photo courtoisie.

L’Association du développement et du loisir de Saint-Alexandre-de-Kamouraska (L’ADEL) a tenu la 1re édition du Festival des générations Aliments Asta inc., du 11 au 13 août dernier.

L’organisation voulait créer un événement rassembleur, à l’image de la communauté et qui permettrait aux jeunes et moins jeunes de se rencontrer au cœur du village et de participer à diverses activités tout au long d’une fin de semaine.

Ce rendez-vous a été une grande réussite entre autres avec le souper méchoui, le samedi soir, qui a rassemblé la jeunesse et la sagesse. Lors de cette soirée, M. Nathan Soucy et Mme Daria Lavoie-Dumont ont été honorés à titre de premiers ambassadeurs.

Durant le festival, diverses nouvelles activités étaient au programme et en ont surpris plus qu’un. Plusieurs belles découvertes ont été faites entre autres avec l’atelier de hula hoop, les spectacles de musique du samedi soir et sans compter les jeux gonflables qui ont été sur le site pendant deux jours. C’est avec un bilan positif que le Festival des générations sera de retour à l’été 2018.