Le Festival de danses country est de retour

Crédit photo : Festival de danses country de La Pocatière

Le Festival de danses country de La Pocatière est de retour pour une 6e édition, du 19 au 21 mai, au Centre Bombardier.

Pour l’occasion, plusieurs sessions de cours de danses sont offertes : le vendredi 19 mai de 19 h à 21 h avec Caroline Pelletier des Funny Dancers, le samedi 20 mai de 13 h à 17 h et de 19 h à 21 h avec l’École de danse de Linda Sansoucy et de 18 h à 20 h le dimanche 21 mai avec Danielle et Nicole des Crazy Dancers Country.

Côté musique, la chanteuse country Guylaine Tanguay offrira un spectacle le samedi 20 mai à 21 h. Le vendredi 19 mai, Yan Tremblay montera sur scène dès 21 h et Yanick Lavoie assumera la fermeture du Festival le dimanche 21 mai à 20 h. Pour plus d’informations : www.festivallapocatiere.ca.