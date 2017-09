Le député organise une fête familiale

Crédit photo : Courtoisie

Le député de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup et son équipe organisent la toute première Fête d’appréciation du député Bernard Généreux.

Il s’agit d’un événement familial entièrement gratuit qui se tiendra le dimanche 24 septembre 2017 de 14 h à 17 h, beau temps, mauvais temps, au Parc du Campus-et-de-la-Cité de la Ville de Rivière-du-Loup. « C’est l’occasion de célébrer les citoyens et de les remercier de la confiance qu’ils m’accordent. Je souhaite que cet événement intergénérationnel se déplace au cours des prochaines années dans les parcs des différentes municipalités de la région pour offrir un lieu de rencontre et d’échange », affirme le député.

C’est sous forme d’une épluchette de blé d’Inde avec jeux gonflables et animation musicale que le rassemblement se déroulera. Les clubs des 50+, de la FADOQ et des aînés de la circonscription ont été invités à préparer une tarte aux pommes et un jury sélectionnera la meilleure.

De plus, une rencontre amicale de pétanque se déroulera sur les terrains du parc urbain pour les joueurs de tous les âges.