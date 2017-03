Le Défi Vélo André-Côté déménage au Collège Sainte-Anne

Crédit photo : Maxime Paradis

Tenu depuis le tout début à l’École polyvalente La Pocatière, le Défi Vélo André-Côté déménage cette année dans la cour extérieure du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, où auront lieu le départ, l’arrivée et le souper de clôture, en fin de journée. L’annonce a été faite mercredi dernier au Centre Bombardier, lors d’un cocktail 5 à 7 marquant le lancement de l’activité.

La présidente de la Fondation André-Côté, Mme Nathalie Lévesque, s’est dite heureuse de cet « essai » pour la septième édition. « On va voir comment ça se déroule cette année et il n’est pas exclu qu’on alterne dans le futur entre le Collège et la Polyvalente », confiait-elle, avant d’ajouter trouver cet endroit plus central à La Pocatière.

Au total, quatre parcours cyclistes sont prévus pour cette septième édition : 50, 75, 100 et 135 km. Tout comme l’an dernier, de l’animation sur le site sera offerte tôt le matin, dont un grand réchauffement pour tous les cyclistes. À leur retour, le tout se poursuivra au rythme de la troupe de djembés Sadaka.

Le souper de clôture « Desjardins » sera offert, quant à lui, sous la formule d’une conférence livrée par M. Pierre Daigle, à la cafétéria du Collège. Porte-parole de l’événement, il racontera comment il s’est relevé d’un accident de vélo qui a changé sa vie en 2012.

Objectifs

Pour cette septième édition, le Défi Vélo André-Côté ne vise rien de moins qu’à recueillir plus de 75 000 $. « Si on calcule toutes nos activités de financements et nos différents dons, la Fondation récolte annuellement autour de 150 000 $. Le Défi Vélo, c’est la moitié de cette somme. C’est notre activité de financement la plus lucrative », d’indiquer la directrice générale, Maryse Pelletier.

Trente-six cyclistes étaient inscrits en date du 29 mars. Les organisateurs espèrent atteindre un nombre de 175 cette année. L’an dernier, ils étaient 169. Mentionnons que depuis sa création en 2011, le Défi Vélo a accueilli plus de 800 cyclistes et amassé près de 300 000 $.

Loterie

Lancé en janvier dernier, le tirage de la nouvelle loterie régionale se fera également lors du souper de clôture. Rappelons que quatre prix sont à gagner, dont un 3000 $ en argent, un vélo de route Devinci Leo de plus de 2750 $, un crédit-voyage de 1500 $ de Voyage La Pocatière et un refroidisseur à vin rempli de 45 bouteilles d’une valeur de 1250 $.

Sous la présidence d’honneur de Tommy Chouinard, le 7e Défi Vélo André-Côté aura lieu le samedi 1er juillet prochain. La date limite pour s’inscrire et s’assurer de recevoir le maillot le jour du Défi est le mercredi 17 mai. Rendez-vous au www.defiveloandrecote.ca ou composez le 418 856-4066.