Le Défi têtes rasées permet d’amasser 55 000 $

Cinquante-huit participants au Défi têtes rasées ont permis d’amasser 55 000 $ pour Leucan. Ayant courageusement accepté de mettre leur tête à prix, dimanche, au Centre Bombardier de La Pocatière, iIs se sont fait raser les cheveux, et pour certains la barbe, dans un geste de solidarité envers les enfants atteints de cancer.

Présenté par PROXIM, l’événement a pris une formule familiale, donnant au Centre Bombardier des allures de fêtes de quartier avec des amusements pour petits et grands, notamment des jeux gonflables et du maquillage.

Les coprésidents d’honneur de l’événement, M. Simon LeBel, propriétaire du Métro Plus LeBel et Mme Patricia Gagné, propriétaire du Motel Blanche d’Haberville, étaient tout sourire et fiers de ce qu’ils ont accompli pendant la campagne. Ils ont notamment chapeauté deux soupers-bénéfice, l’un au Bistro OK de Saint-Jean-Port-Joli et l’autre au Café Azimut de La Pocatière qui ont permis d’amasser 9 455 $ pour Leucan. L’équipe du Métro LeBel a aussi organisé plusieurs activités de financement.

Mathis Nadeau

La maman de Mathis Nadeau, le jeune porte-parole de la région, a offert un touchant témoignage de leur expérience.

« Les gens de Leucan, dit-elle, prennent soin de Mathis et nous aident à passer au travers. À l’hôpital, il y a une salle de jeux et une éducatrice en or qui joue avec Mathis quand il va recevoir ses injections. Il y a aussi la massothérapie qui l’aide à diminuer la douleur. »

Elle remercie les participants et tous ceux qui donnent à Leucan. « Vous nous aidez réellement à passer au travers », a-t-elle ajouté.

Des centaines de personnes

Selon Dominic Paquet, porte-parole provincial bénévole du Défi pour une 6e année consécutive, « depuis la 1re édition du Défi têtes rasées Leucan, des centaines de personnes de la région ont démontré leur soutien aux enfants atteints de cancer en se rasant la tête. »

« Votre implication envers la cause permettra à Leucan de continuer à améliorer le quotidien des familles touchées par le cancer pédiatrique », a-t-il déclaré.

L’équipe de Leucan région Québec remercie les participants, donateurs et bénévoles qui ont fait de cet événement une réussite.