Le Défi Everest aura lieu le dimanche 17 septembre.

Crédit photo : Défi Everest

Le Défi Everest, qui se déroule chaque année dans la côte St-Pierre à Rivière-du-Loup, aura lieu cette année le dimanche 17 septembre. Des travaux ont lieu dans la côte dans les dates habituelles.

« Si la côte St-Pierre est disponible le 17 septembre nous en serons très heureux. Cependant, le conseil d’administration ne voulait pas tenir l’activité trop tard et ainsi risquer le temps froid pour les participants du défi régulier et ceux du Macadam Ultra. Il est aussi possible que la réfection de la rue, si elle a lieu en 2017, ne soit pas terminée pour le mois d’octobre. Si la côte n’est pas disponible à ce moment, nous avons déjà un plan B très intéressant! » rapporte Yvan L’Heureux.

Réaliser un tel défi demande une préparation. Plus les gens s’inscrivent tôt, plus ils peuvent commencer à s’entraîner tôt, un pas à la fois. L’inscription des équipes se fait dès maintenant, en ligne, au www.defieverest.com.

En quatre ans, c’est 3500 participants pour le Défi Everest, plus de 75 pratiques dans la côte avec plus de 100 personnes par semaine, des participants âgés de 3 à 80 ans, 137 organismes soutenus par 225 équipes et plus d’un demi-million de retombées pour la communauté.