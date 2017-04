Le CPA de La Pocatière honore ses membres

Crédit photo : Courtoisie

Lors de son spectacle annuel tenu le 18 mars dernier, le Club de patinage artistique de La Pocatière a profité de ce moment unique pour remettre ses certificats et son trophée annuel. Le CPA a remis trois certificats pour les patineuses et patineurs du programme Patinage Plus qui se sont démarqués et qui sont âgés de 8 ans et moins. Les deux premiers certificats sont remis pour encourager la relève, pour l’esprit du Patinage Plus. Le troisième certificat est réservé à la Patineuse ou le Patineur de l’année. L’accent est mis sur le talent, la passion et la réussite personnelle.

Pour sa passion du patinage et sa grande persévérance tout au long de l’année, le premier certificat a été remis à Émilie Bernier. Pour sa ténacité et sa réussite personnelle, le deuxième certificat a été remis à Delphine Pelletier. Et pour sa persévérance, ses réussites tout au long de l’année, pour son travail acharné, le certificat de la patineuse ou du patineur de l’année 2015-2016 a été remis à Delphine Beaulieu.

Trophée Nicole Gendron

Depuis plusieurs années, le trophée Nicole Gendron est remis au patineur du Club de patinage artistique de La Pocatière qui s’est démarqué par son engagement, son attitude, son travail, sa persévérance, sa bonne humeur et son attitude positive auprès des patineurs. Pour 2015-2016, les entraîneurs du club ont sélectionnés Frédérique Morneau-Carter (à votre droite). Le trophée lui est remis par Jennifer Chénard (à votre gauche), récipiendaire de l’année dernière.