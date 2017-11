Crédit photo : Courtoisie

C’est plus d’une quarantaine de producteurs et étudiants de l’ITA, campus de La Pocatière qui ont répondu à l’invitation des syndicats locaux de la MRC de Montmagny et de L’Islet, à participer à un atelier de prévention sur Le contrôle des énergies sur la ferme et code de la sécurité routière tenu le vendredi 10 novembre 2017 en après-midi, à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud.

Des informations leur ont été transmises par des représentants de la CNESST sur les dangers liés à l’absence de mesures permettant de contrôler les énergies lors de travaux de maintenance, entretien ou débourrage qui sont à l’origine d’accidents, trop souvent mortels. Des cas typiques d’accidents de travail ainsi qu’un témoignage ont réaffirmé l’importance du cadenassage.

Par la suite, une agente de la Sûreté du Québec a rappelé les principaux règlements qui entourent le code de la sécurité routière pour le monde agricole en ajoutant un volet sur la prévention de l’alcool, drogue et fatigue au volant.