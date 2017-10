Le conteur Cédric Landry s’épivardera au MQAA

Crédit photo : Courtoisie

Cédric Landry, conteur originaire des Îles de la Madeleine sera en représentation le jeudi 5 octobre prochain, à 19 h 30, au Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation — MQAA (anciennement François-Pilote), situé derrière le Collège de La Pocatière, dans le cadre du Rendez-vous des Grandes Gueules, festival de contes francophones.

« Les palabres à Cédric Landry » entraîneront les spectateurs dans son monde imaginaire. « Aux îles, on voit rien, mais on voit loin! Mais quand tu vois rien, il y a tout l’espace disponible pour inventer des choses! », de lancer le conteur. Ça promet!

Mentionnons que Cédric Landy œuvre aussi en cinéma et en télévision. Il sillonne présentement le Québec avec ses contes humoristiques et philosophiques inspirés de ses îles natales. Pour information et réservation, appeler au Musée au 418 856-3145.