Le concept d’économie circulaire passe de la théorie à la pratique

Crédit photo : Maxime Paradis

Grâce à une aide financière de 75 000 $, le projet d’Économie circulaire est désormais porté par une nouvelle ressource et bénéficiera également d’une vitrine informative pour sensibiliser les entrepreneurs de la région lors d’un grand rendez-vous prévu le 6 juin prochain.

L’économie circulaire est un concept dans lequel la production de biens et services se fait en limitant la consommation, le gaspillage des matières premières et les sources d’énergies non renouvelables. Pour y parvenir, les entreprises d’un même territoire travaillent en synergie, créant une forme de boucle continue.

Au Kamouraska, le projet a vu le jour il y a déjà trois ans. Depuis, une vingtaine d’entreprises du territoire ont déjà « un tour d’avance », pour reprendre le slogan de la campagne. De ce nombre, mentionnons Total Fabrication de Saint-Alexandre, Groupe Gibo à Saint-Pascal et Graphie 222 à La Pocatière.

À titre d’exemple, sur le territoire, une entreprise qui reçoit du matériel dans des boîtes de carton les envoie à une autre entreprise qui les réutilise, plutôt que de les mettre à la récupération. « C’est un exemple concret. Une entreprise avec un surplus de matière trouve un moyen de l’optimiser. Ça peut se faire également avec de l’énergie, ou même de l‘espace. C’est vaste », d’expliquer Émilie Dupont, coordonnatrice du projet.

Aide financière

Dans l’air depuis maintenant trois ans, ce n’est que tout récemment que le projet d’Économie circulaire a reçu la bouffée d’oxygène nécessaire à son envol. Le 21 avril dernier, Développement économique Canada pour les régions du Québec confirmait une aide financière non remboursable de 75 000 $, via le Fonds d’investissement local (FIL) de la MRC, pour le projet d’Économie circulaire au Kamouraska. Cet argent doit servir notamment à mettre en place le réseau dans la région, via l’embauche d’une nouvelle ressource. « Pour créer de bons maillages, il faut mettre les entreprises en relation entre elles. Ça peut prendre six mois en moyenne, si on compare avec ce qui s’est fait ailleurs. Nous, on a commencé en janvier de cette année », d’indiquer l’animateur de symbiose industrielle, Alexandre Jolicoeur.

Pour bien compléter ce déploiement, un premier Rendez-vous de l’Économie circulaire est également prévu au Centre Bombardier de La Pocatière, le mardi 6 juin prochain de 9 h à 15 h. Par ce rendez-vous, les ambassadeurs de l’Économie circulaire veulent susciter un intérêt chez les entrepreneurs en les informant concrètement sur les possibilités qu’apporte le concept et ensuite les faire passer à l’action.