Le Comptoir Gourmand ouvre ses portes à Kamouraska

Crédit photo : Maxime Paradis

Une nouvelle entreprise, Le Comptoir Gourmand, ouvrait ses portes récemment à Kamouraska. Installée dans l’ancien Pizza Mag sur la route 132, cette entreprise familiale offre une cuisine rustique réalisée à partir de produits frais et locaux.

Opérée par Caroline Cyr et ses deux enfants, Bianca Cyr et Xavier Frève, Le Comptoir Gourmand est un café avec comptoir-lunch et pâtisseries rustiques. Pain, pâtisseries et sandwichs sont faits sur place à partir de produits locaux, dont les légumes des Jardins Kamouraska en saison, également propriété de la famille.

Aussi propriétaires du Comptoir Glacé, un bar laitier situé à la sortie est du village de Kamouraska sur la route 132, Bianca et Caroline y opéraient déjà une version réduite de ce qui allait devenir Le Comptoir Gourmand par le passé. « L’espace commençait à manquer et on s’est fait approcher pour se porter acquéreur du bâtiment qui abritait jadis le Pizza Mag. Comme on se faisait souvent demander par notre clientèle locale d’ouvrir un café, on s’est mise à réfléchir plus sérieusement au projet », d’expliquer Caroline Cyr, copropriétaire.

Touristes et locaux

Quelques mois plus tard, Le Comptoir Gourmand ouvrait ses portes le 27 avril. Déjà, il obtient une belle réponse de la part de la clientèle locale, selon Bianca et Caroline. « C’est un endroit pour tout le monde. Les touristes sont aussi les bienvenus. Mais comme on ouvre à temps plein jusqu’à l’Action de grâce et après à temps partiel jusqu’à Noël, c’est sûr qu’on s’attend à accueillir une clientèle locale sur une base régulière », de mentionner Bianca.

25 places assises sont proposées à l’intérieur et une vingtaine sur la terrasse. Le commerce est ouvert sept jours sur sept de 9 h à 18 h et les heures d’ouverture seront prolongées sous peu pour la saison touristique. Rappelons que malgré l’ouverture de ce nouveau commerce, le bar laitier Le Comptoir Glacé reste opérationnel à l’endroit habituel.