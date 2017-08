Le ciné-club prêt pour sa saison

Crédit photo : Logo tiré de Facebook.

Le Cégep de La Pocatière et le Cinéma Le Scénario vous invitent à partager à nouveau sa passion pour le cinéma de répertoire.

Si vous souhaitez faire des économies, vous pouvez pour procurer une carte du ciné-club donnant accès à 6 films, soit les 5 films de la programmation du ciné-club (Un sac de billes, Sage femme, Monsieur et Madame Adelman, Django et Paris pieds nus) et un film de la programmation régulière (excluant les primeurs et les films 3D).

Vous pouvez vous procurer cette carte au cinéma ou au Cégep de La Pocatière, bureau C-604. Information et programmation : www.cinemalescenario.com.