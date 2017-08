Le CHOX-FM tire de l’arrière 3-1 dans la série contre Rimouski

Crédit photo : Club de baseball senior du CHOX-FM de La Pocatière

Le Shaker de Rimouski s’est abstenu de marquer des points dans une seule manche, la quatrième (1,2,1,0,1,6,2), pour remporter une victoire de 13 à 9 sur le CHOX-FM de La Pocatière.

Les deux équipes ont marqué six points chacune lors de la sixième manche pour changer un match de 5-3 en match de 11-9. Ludovic Dubé et Maxime Lévesque du Shaker ont produit deux points chacun lors de cette manche. Lévesque a été très productif lors du match en poussant également un coéquipier au marbre en première et deuxième manche.

Lors de sa manche de six points, le CHOX-FM a profité de la générosité du lanceur du Shaker qui a donné trois buts sur balles en plus d’atteindre deux joueurs. Les locaux ont toutefois laissé trois coureurs sur les buts lors de ce tour au bâton.

Prochain match, jeudi 17 août 20 h à Rimouski.