Le CHOX-FM éliminé

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Jefferson Vargas a pris les choses en main pour guider le Shaker de Rimouski vers un gain de 6 à 4 sur le CHOX-FM de La Pocatière, devant une foule de près de 300 personnes, jeudi dernier. Rimouski gagne donc la série 4 à 1.

Vargas a signé la victoire au monticule en lançant un match complet. Il a de plus marqué trois points durant le match dont le premier en première manche sur une balle passée en plus d’en produire un autre. Vargas a rendu les choses intéressantes à la dernière manche en accordant deux points pour rapprocher le score à 6-4. Avec un coureur au premier but, il a fini le travail en beauté en faisant mordre la poussière (sur des prises) au dernier retrait du match.

Le lanceur perdant, Antoine Bernier, a été laissé à lui-même, les trois premiers points du Shaker (1 en 1re et 2 en 2e) ne sont pas mérités en plus que les deux derniers points des gagnants en sixième manche ont été répertoriés sur des balles passées.