Le Chœur Amisol déménage et reprend ses activités

Crédit photo : Courtoisie

Le 6 février dernier, le Chœur Amisol était avisé que l’entente lui permettant d’utiliser les locaux de l’école Hudon-Ferland prendrait fin le 30 juin 2017. Le Chœur Amisol souhaite exprimer publiquement sa reconnaissance envers la commission scolaire pour cette collaboration qui aura contribué au maintien de ses activités durant les 25 dernières années.

Le Chœur Amisol a accepté la proposition de la Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska de lui ouvrir les portes du complexe municipal pour la tenue de ses répétitions et l’entreposage de son matériel. C’est donc à cet endroit que le chœur, qui marque cette année sa 47e saison, pourra poursuivre ce loisir culturel si important pour la communauté. « Nous voulons remercier les membres du conseil municipal, et particulièrement la mairesse, Madame Anita Ouellet-Castonguay, pour cette proposition qui assure le maintien du Chœur Amisol. Nous y voyons un immense témoignage de solidarité et de confiance. Tous les membres de notre groupe se joignent à moi pour témoigner de notre grande reconnaissance » de commenter le président Rino Lebel.

Le 15 avril dernier, le Chœur Amisol annonçait la tenue de 2 concerts bénéfices pour 2 causes régionales. Le groupe est heureux d’annoncer que ces deux évènements ont été à la hauteur des attentes des promoteurs. Dans un premier temps, la Coop de Solidarité Santé de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup a connu un bénéfice net de 3 851 $ grâce à l’implication du Chœur Amisol en lien avec la représentation tenue à l’église paroissiale le 30 avril. Une semaine plus tard, soit le 6 mai, c’était au tour de la communauté de Saint-Arsène d’accueillir en son église une représentation ayant permis de récolter 2 000 $. Le promoteur, le clown Gringo (monsieur Jean-Paul Lajoie), aura remis un chèque au Centre des Loisirs de Saint-Arsène afin de soutenir le projet de construction d’un nouveau complexe communautaire.

Le Chœur Amisol tient, à partir de maintenant, ses répétitions tous les mardis soirs de 19h30 à 21h30 au complexe municipal de Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Encore cette année, le Chœur Amisol peut compter sur le grand professionnalisme de madame Danielle Bernier, chef de chœur. Fait particulier à mentionner, le chœur compte sur la présence, à toutes les répétitions, d’un excellent pianiste accompagnateur, monsieur Jean Maurais. Une chaleureuse invitation est transmise à toutes les personnes qui souhaitent se joindre au groupe qui compte à ce jour 44 membres. Le chœur est particulièrement à la recherche de voix masculines dans les 2 pupitres (ténor et basse). Évidemment, les dames sont également les bienvenues. Nul besoin de savoir lire la musique pour se joindre au groupe. Les chefs des différents pupitres verront à soutenir les choristes dans leur apprentissage.

Le Chœur Amisol est heureux d’annoncer la préparation d’un spectacle conjoint avec l’ensemble vocal Synergie de Trois-Pistoles, sous la direction musicale de madame Guylaine Rousseau. Ainsi, les 2 groupes travaillent présentement à la répétition d’un répertoire qui permettra le regroupement de l’ensemble des choristes de ses 2 formations. Ce concert de Noël connaîtra une première représentation le 2 décembre 2017 à 20h à l’église de Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Suivra une seconde représentation le dimanche 3 décembre 2017 à 14h à l’église de Trois-Pistoles.