Le Centre d’action bénévole fête ses 25 ans

Crédit photo : Courtoisie

Le Centre d’action bénévole Cormoran a dévoilé jeudi dernier les activités entourant son 25e anniversaire.

Des membres du comité organisateur et quelques bénévoles étaient réunis à Saint-Joseph, là où ont débuté les activités du Centre en 1992. Avec un chiffre d’affaires de plus de 300 000 $, l’organisme compte aujourd’hui 110 bénévoles et 400 utilisateurs. Parmi les services offerts, soulignons la popote roulante et l’accompagnement au transport.

La directrice générale, Pascale Ouellet, a dévoilé les activités qui se tiendront durant l’année en lien avec le 25e anniversaire. Elles permettront essentiellement de souligner le travail réalisé par les bénévoles.

Bénévoles en vedette

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole qui se tient du 23 au 29 avril, le Centre d’action bénévole tiendra un dîner-reconnaissance le 25 avril à la Nouvelle Salle de La Pocatière. L’animation a été confiée au jeune magicien Effel. Le 6 juin, un pique-nique précédera l’assemblée générale annuelle. Le 29 septembre, les 110 bénévoles de l’organisme seront les vedettes d’une rencontre qui se tiendra au Centre Robert-Côté de Saint-Pascal. Une activité surprise aura lieu en octobre et leur sera dévoilée à cette occasion.

«L’ensemble de nos activités pour souligner notre 25e anniversaire s’adressent à nos bénévoles afin de reconnaître leur travail auprès de la communauté et les remercier pour leur implication», souligne Pascale Ouellet.

Activité régionale

L’ONU a décrété le 5 décembre Journée internationale des bénévoles. Une activité régionale, ouverte à la population, viendra reconnaître l’implication de centaines, voire de milliers de personnes bénévoles au sein de la MRC. Notons que l’ambassadrice de l’action bénévole pour 2017 est la comédienne et animatrice, Marina Orsini.

Le Centre d’action bénévole Cormoran demeure à la recherche de personnes désirant s’impliquer. Pour plus d’information, on peut communiquer au 418 492-5851 ou visiter le site Internet : www.actionbenevolebsl.org.