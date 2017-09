Le Cégep veut offrir un AEC en cybersécurité

Crédit photo : Stéphanie Gendron

Le Cégep de La Pocatière veut agir en précurseur en offrant une Attestation d’études collégiales en gestion de cybersécurité. Il a présenté jeudi après-midi une cyberattaque dans son centre de simulation.

« Les entreprises et organismes sont de plus en plus confrontés à la question de la cybersécurité. Les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes et représentent beaucoup de pertes financières », a indiqué la directrice Marie-Claude Deschênes.

Depuis 2014, le Cégep travaille avec son partenaire européen IT-OPSLINK, car le domaine était peu développé à l’époque au Québec. L’institution offre des formations non créditées, mais a déposé ce printemps un projet d’AEC en bonne et due forme au ministère de l’Éducation et espère obtenir une réponse positive.

Jeudi dernier, le Cégep a accueilli le PDG et fondateur de IT-OPSLINK, Jean-Philippe Perin, qui a simulé une cyberattaque pour démontrer que très peu d’entreprises, organismes ou municipalités sont prêts à faire face à des attaques du genre. Selon lui, on en sait très peu sur le sujet, puisque les petites sociétés n’ont pas d’obligation de déclarer ces pépins.

« C’est important pour une entreprise de savoir comment elles vont survivre pendant les quelques heures que l’attaque dure. Ça peut représenter des pertes de confiance et financières importantes », a dit M. Perin.

Cyberattaque

Dans sa simulation, M. Perin a démontré qu’il était possible comme entreprise ou société de faire face à un tel scénario en mettant en opposition une entreprise prête à un tel assaut et une autre plus démunie.

Celle bien formée avait des méthodes à suivre, les employés avaient été minimalement formés et un plan de communication ainsi qu’un budget étaient prévus.

Il a attaqué le site d’une fausse entreprise pour le bien de la simulation, en mettant d’abord le site internet de la compagnie hors d’usage et en paralysant toutes les opérations. Il a ensuite envoyé un courriel d’hameçonnage qui apporte la solution toute faite à la situation et a rapporté que 90 % des employés cliquaient sur la solution et donnaient ainsi des informations cruciales à ceux qui les attaquent. « Le Québec a besoin d’accompagnement et d’entraînement », croit M. Perrin. Il a ajouté qu’il ne fallait pas seulement se fier à une entreprise informatique, mais aussi former les employés en place à faire face à une telle situation.