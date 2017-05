Le Cégep carbure vert

Crédit photo : Cégep de La Pocatière

LA POCATIÈRE – Afin de réduire l’empreinte écologique de ses activités, le Cégep de La Pocatière a organisé différentes activités, dont la distribution de 100 arbres en compensation-carbone le jeudi 4 mai et le nettoyage des battures de Rivière-Ouelle le dimanche 23 avril, au lendemain du Jour de la Terre.

La distribution d’arbres fut possible grâce à un partenariat entre le Cégep et Arbre-Évolution, dans le cadre de son programme de reboisement social. Arbre-Évolution est une organisation de L’Islet qui conçoit des projets de reforestation et de compensation-carbone pour toutes entreprises, événements ou institutions désirant réduire son empreinte écologique.

La collaboration entre Arbre-Évolution et le Cégep de La Pocatière a permis de calculer l’empreinte carbone (CO2) générée par les déplacements des membres du personnel du Cégep. Selon les données recueillies, les membres du personnel ont parcouru dans le cadre de leur fonction 42 861 km du mois d’août 2016 au mois de janvier 2017, ce qui nécessite la plantation de près de 100 arbres.

Le nettoyage des battures de Rivière-Ouelle du 23 avril, organisé en collaboration avec l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA), aura quant à lui permis de conscientiser les gens à réduire leur production de déchets en leur démontrant que tout ce que l’on consomme se retrouve dans l’environnement. On voulait ainsi encourager les gens à poser des gestes concrets afin de protéger l’environnement et améliorer la qualité de vie de la faune et de la flore. Au total, 30 personnes ont pris 3 h 30 de leur temps pour ramasser différents déchets, dont des applicateurs de tampons, des cartouches de fusil, des bouchons de plastique, de la styromousse, des briquets et des morceaux de plastique.