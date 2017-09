Le CDBQ prolonge la durée de vie de nos aliments

Crédit photo : Maxime Paradis

Le Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ) pourra continuer à travailler à la réduction du gaspillage alimentaire suite à l’octroi d’une aide financière de 400 000 $ provenant de RECYC-QUÉBEC. Ce projet vise notamment à augmenter la durée de vie des viandes fraîches vendues en épicerie grâce à un procédé technologique unique.

Présenté comme étant « Le futur alimentaire », ce projet de réduction du gaspillage des viandes fraîches est réalisé à partir d’un procédé à haute pression hydrostatique ou HPP (High Pressure Processing). Approuvé par Santé Canada, la technologie HPP, qualifiée de verte et innovante, utilise que de l’électricité et de l’eau. Dans son processus, elle applique une pression extrême sur un produit alimentaire emballé sous vide, écrasant ainsi les micro-organismes responsables du vieillissement des aliments.

« Les résultats sont impressionnants, on vient tripler la durée de vie des viandes emballées, sans en altérer le goût, la fraîcheur, la texture, ou même ses valeurs nutritives, et ça, en n’utilisant aucun agent de conservation », d’expliquer Charles Lavigne, directeur scientifique au CDBQ.

Un autre volet de ce projet concerne la révision de ces portions emballées, en vente dans les supermarchés, question d’éviter les pertes chez le consommateur. « 50 % du gaspillage alimentaire au Canada provient des frigos des ménages », de préciser M. Lavigne.

Partenaires

Déjà, près d’une quinzaine d’entreprises du domaine alimentaire, dont les Cuisines Gaspésiennes et la chaîne Subway, ont maintenant recours à ce procédé pour l’emballage de leurs viandes grâce à leur partenariat avec le CDBQ. « On fait les tests chez nous pour l’emballage et quand les résultats sont concluants, nous fournissons l’information à nos clients pour qu’ils reproduisent chez eux le procédé développé chez nous », d’indiquer le directeur scientifique.

Grâce à l’aide financière de RECYC-QUÉBEC, une campagne promotionnelle présentant les produits emballés sous la formule HPP sera diffusée sur les médias sociaux et dans les médias traditionnels. À terme, le consommateur doit être en mesure de reconnaître ces produits en épicerie qui seront tous identifiés par le logo HPP (voir image). Une campagne promotionnelle est également prévue. « Faire assimiler au consommateur qu’une viande fraîche peut avoir une durée de vie plus grande que ce à quoi on a été habitué avec les dates de péremption habituelles ne sera pas une mince tâche », de reconnaître Michel Garon, directeur général du CDBQ.

La campagne doit débuter le 15 octobre prochain dans les différents médias. Pour plus d’informations, rendez-vous au www.hppcanada.org.