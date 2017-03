Le caricaturiste Métyvié se joint au Placoteux

Crédit photo : Courtoisie

Le caricaturiste Métyvié, bien connu pour ses collaborations passées avec différents hebdos et revues du Québec, se joint à l’équipe du Placoteux. Il produira une caricature inspirée de l’actualité toutes les deux semaines dans votre publication papier.

Serge Métivier dessine depuis l’âge de cinq ans. Il a suivi plusieurs cours de dessin et de penture avant de faire son Cégep en graphisme.

C’est à l’époque où il devient musicien rock qu’il commence à faire des caricatures en public dans les cabarets. Rapidement, il amorcera sa carrière de caricaturiste à la télévision en participant à plusieurs émissions phares, dont Fais-moi un dessin! À la fin des années 80.

Par la suite, il collaborera à plusieurs revues et magazines dont Le Lundi, Délire et Dernière Heure. Il sera également possible de le suivre un certain temps dans le Journal de Québec et de Montréal.

Depuis quelques années, il offre des caricatures d’actualité à plusieurs hebdomadaires de l’Est-du-Québec, en plus de revues spécialisées comme La Presse Nautique, Sports Motorisés et Aviation.

Il présentera sa première caricature dans Le Placoteux lors de notre prochaine édition, le mercredi 29 mars 2017.