Le Café Azimut se refait une beauté

Crédit photo : Maxime Paradis

Le Café Azimut de La Pocatière a procédé à quatre jours de rénovations récemment pour mieux agrandir sa salle à manger et déplacer ses salles de bains dans la partie arrière, communément appelée «la petite salle.»

La propriétaire, Julie Lévesque, se disait très heureuse de ces changements, terminés à temps pour le 29e anniversaire de l’établissement.

«L’espace sera plus grand et plus convivial lors de soirées avec des musiciens, par exemple. En ce qui concerne, les groupes, j’ai toujours ma grande salle au deuxième étage pour bien les servir», concluait-elle.