Le Cabouroc – Gym d’escalade dévoile sa nouvelle identité visuelle

L’équipe de bénévoles chargée de la mise en place du projet Cabouroc – Gym d’escalade travaille d’arrache-pied pour préparer l’ouverture du gym d’escalade dans l’église de Saint-Germain prévue en 2018. À cet effet, une étape importante est franchie aujourd’hui en dévoilant sa nouvelle identité visuelle.

Francis Beaupré et Noémie Cotton Caveen, deux graphistes de Rivière-du-Loup ont décidé s’impliquer pour la conception de l’image de marque. Le jaune symbolise la joie et l’optimisme, alors que le mauve représente la spiritualité de l’église; de plus il s’agit de couleurs complémentaires, un accord contrasté, qui est agréable à l’œil. Les formes du symbole, la lettre C ornée de montagnes, s’inspirent de la position géographique du gym (proximité des cabourons).

L’utilisation du dégradé illustre la transition de l’escalade du bloc aux parois naturelles, ainsi que la transition d’un lieu sacré en gym d’escalade. Cette dernière est soutenue par la symbolique des couleurs — spiritualité à amusement. Sa simplicité aide sa lecture, sa reconnaissance et sa mémorisation. La typographie utilisée se rapproche du symbole, ce qui crée un ensemble harmonieux. Il en résulte une identité visuelle d’une grande qualité, jeune, vivante, dynamique, tout en étant sobre et distinctive.

Avec une identité visuelle d’une telle qualité Cabouroc – Gym d’escalade sera en mesure de communiquer avec le grand public et sa clientèle pour de nombreuses années. Parvis Saint-Germain, OSBL chapeaute les trois projets qui prendront place dans l’église de Saint — Germain, le Cabouroc – Gym d’escalade, ETC Saint-Germain (Espace de Travail Collaboratif) et la salle communautaire.