Crédit photo : Courtoisie

Le samedi 4 novembre, plus de 150 personnes se sont réunies au Club de golf Les Saules de Rimouski afin de reconnaître le travail et la passion d’hommes et de femmes pour l’agriculture.

Notons entre autres qu’hommage a été rendu à madame Rita Rodrigue Tremblay du Kamouraska comme « Agriculture accomplie ». Par ailleurs, une mention spécifique a été présentée à Mme Sylvie Lacoste qui a reçu, au Gala Saturne 2017 de la Fédération des agricultrices du Québec, le prix Agricultrice de passion. Mme Lacoste représentait notre région par sa nomination, au titre d’Agricultrice de l’année 2016. Le Gala reconnaissance « Coup de cœur » Bas-Saint-Laurent est réalisé par les Agricultrices du Bas-Saint-Laurent, en collaboration avec ses principaux partenaires, dont la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent et les coopératives agricoles bas-laurentiennes.