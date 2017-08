L’avenir de la Station plein air entre les mains de la MRC

Crédit photo : Maxime Paradis

La Municipalité de Saint-Pacôme fait appel au Kamouraska pour décider de l’avenir de la Station plein air, en attente d’une relance depuis sa fermeture en 2013. Selon la mairesse de Saint-Pacôme, Nathalie Lévesque, la Municipalité n’est pas assez solide financièrement pour maintenir ouverte une infrastructure de la sorte.

Déjà, à l’intérieur du communiqué de presse annonçant qu’elle ne se solliciterait pas de second mandat à la mairie de Saint-Pacôme, Nathalie Lévesque avait mentionné espérer une relance de la Station plein air, mais que cette décision devait être « supralocale ».

En entrevue à la radio CHOX-FM de La Pocatière, Mme Lévesque a été plus précise. « On a demandé l’aide de la MRC. Ça sera à eux de se pencher et d’analyser tout ça. »

En réponse à l’animateur Michel Harvey qui lui a demandé si c’était donc la MRC qui allait prendre la décision en ce qui concerne l’avenir de l’infrastructure, Mme Lévesque a répondu ceci : « Notre décision à Saint-Pacôme elle est prise, on ne peut pas aller plus loin que ça. Une petite municipalité comme nous ne peut pas soutenir à elle seule une infrastructure de cette ampleur-là. »

Rappelons que la Municipalité de Saint-Pacôme avait repris les actifs de la Station plein air en décembre dernier, après avoir résilié le bail de l’OBNL qui en faisait la gestion, devant son incapacité à respecter ses obligations financières depuis plus d’un an.