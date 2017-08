L’autonomie alimentaire, ça se cuisine

Pour une troisième année consécutive, L’Équipe en sécurité alimentaire redémarre ses activités de cuisine collective sur l’ensemble du territoire de la MRC de L’Islet et de la MRC de Montmagny. Grâce à ce service, les participants peuvent cuisiner plusieurs recettes lors d’une même rencontre. Avec un accompagnement de qualité, les participants choisissent ensemble des menus, font la liste des achats, et préparent les plats en collaboration. On y met en commun : temps, argent et connaissances pour confectionner des plats économiques, sains et appétissants selon les goûts et les besoins de chacun. « Les participants qui repartent à la maison avec plus d’une vingtaine de portions à congeler pour le mois agissent directement sur leur autonomie alimentaire. En déboursant généralement moins de 1,50 $/portion, on augmente la capacité des gens à bien se nourrir à petit prix. Voilà une activité qui fait toute la différence! » de déclarer Émélie Lapierre, Agente de développement à la CDC ICI Montmagny-L’Islet.