L’auteur Nicolas Paquin en conférence à la Westmount Historical Association

Crédit photo : Courtoisie

Ce jeudi 16 mars, Nicolas Paquin était l’orateur invité de la Westmount Historical Association (WHA) à la bibliothèque municipale de Westmount. L’écrivain a présenté devant la prestigieuse société d’histoire la courte vie d’un aviateur canadien de la Seconde Guerre mondiale, Ross Eveleigh Johnson.

Dans l’auditoire, conquis par le propos de l’auteur Aulnoies, se tenait entre autres le maire Peter Trent.

En matière de présentations sur les héros de guerre, Nicolas Paquin n’en est plus à ses premières armes. Il a dédié le roman de sa trilogie Les Volontaires au mitrailleur et aviateur Magnymontois Gilbert Boulanger. Cette fois-ci, c’est sur invitation de la WHA qu’il a présenté le parcours militaire d’un jeune pilote natif de Westmount et à qui il a dédié le plus récent de ses ouvrages.

« Il s’agit d’une histoire incroyable, digne de celles qu’on voit au cinéma. La vie de Ross, retracée à travers les lettres écrites à sa famille, c’est une histoire de guerre et d’amour et une leçon d’humanité. La partager avec les citoyens de sa ville natale a été un privilège » d’expliquer l’auteur.

Rayonnement

Pour Nicolas Paquin, il s’agit d’une nouvelle occasion de rayonnement pour son travail sur la Seconde Guerre mondiale. Rappelons qu’en février dernier, il participait à la tenue d’une conférence de jeunes venus de Normandie pour entretenir les étudiants de l’École secondaire LJ Casault de Montmagny sur le Devoir de Mémoire. Qui plus est, les livres de l’auteur sont distribués au Centre Juno Beach, à Courseules-sur-Mer, un des villages libérés par les Canadiens durant le Jour J du 6 juin 1944.

Déjà, des invitations pour des présences outremer s’ajoutent à l’agenda de Nicolas Paquin qui est aussi invité à la tournée des auteurs du Festi-Livre des Bergeronnes, au printemps 2017.