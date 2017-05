L’auteur Laurent Chabin partage ses techniques d’écriture

Crédit photo : Maurice Gagnon

Le 1er mai dernier, des élèves de 3e secondaire de l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal et de l’École polyvalente La Pocatière ont eu la chance de rencontrer M. Laurent Chabin, auteur de plus de 80 romans pour jeunes et pour adultes.

Ce rendez-vous littéraire a été rendu possible grâce à une collaboration spéciale avec la Société du roman policier de Saint-Pacôme. Les enseignantes impliquées étaient Catherine Dubé de La Pocatière et Marie-Josée Saindon de Saint-Pascal.

L’atelier-conférence auquel les élèves ont assisté avait comme assise son roman « Le canal de la peur », paru en 2015. Cette année, M. Chabin publiait L’Hôtel de la dernière heure, un roman policier « habillement construit, riche en surprises et au rythme haletant. »

SRPSP

Grâce à la subvention obtenue de la MRC (programme culture), la Société du roman policier de Saint-Pacôme a offert 15 exemplaires de l’œuvre de littérature jeunesse de M. Chabin à chaque école et des exemplaires aux bibliothèques municipales. Ces livres ont permis aux élèves de se préparer à l’atelier.

La présidente de cet organisme, Mme Louise Chamberland, a profité de cette rencontre pour remettre à M. Chabin la plaque du gagnant du prix Polar jeunesse décerné lors du Gala du roman policier, en octobre dernier, à Saint-Pacôme. Ce prix est assorti d’une bourse de 1 500 $.

À propos

Laurent Chabin est né en France. Il étudie d’abord en cinéma, puis en commerce international. Il travaille ensuite dans ce domaine dans son pays d’origine et en Espagne. Quelques années plus tard, il décide de tout laisser derrière lui pour emménager au Canada (en Alberta) et se consacrer entièrement à l’écriture. M. Chabin vit maintenant à Montréal. Lorsqu’il n’écrit pas, il anime des ateliers dans des écoles primaires et secondaires pendant lesquels il partage ses secrets et ses techniques de rédaction du roman policier.