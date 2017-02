Laurence-Anne aux Francouvertes

Crédit photo : Maxime Plantady

Native de Saint-Pascal, l’auteure-compositrice-interprète Laurence-Anne C. Gagné a été choisie pour participer aux Francouvertes 2017 de Montréal, un concours-vitrine favorisant l’émergence d’artistes et de groupes de la relève musicale francophone canadienne.

Les Francouvertes est le premier concours québécois dont l’évaluation est assurée à parts égales par un jury formé de représentants de l’industrie et des médias et par les spectateurs qui assistent aux soirées, explique l’artiste. Il offre aux artistes une tribune pour présenter leurs compositions originales au public, mais aussi aux gens de l’industrie.

«Les professionnels y sont également au rendez-vous en qualité de partenaires ou de juges, mais aussi pour découvrir ou mieux connaître des artistes qui seront de plus en plus présents sur les scènes d’ici et d’ailleurs», souligne Laurence-Anne. Des artistes tels Loco Locass, les sœurs Boulay, Bernard Adamus, Damien Robitaille, Philippe Brach et Les Hay Babies sont passés par là.

Un tremplin

Cette participation aux Francouvertes peut être un tremplin pour la carrière de Laurence-Anne, l’événement étant largement médiatisé. Elle dit que sa participation vise d’abord à atteindre une nouvelle audience. «Mon objectif est d’aller piquer la curiosité de quelques-uns. Tant mieux si c’est celle des bonnes personnes et que ça me permet de me classer au palmarès», dit-elle.

Comment Laurence-Anne a-t-elle été choisie? «Je devais présenter un dossier contenant, entre autres, trois de mes compositions. C’est un jury formé d’individus impliqués sur la scène musicale québécoise qui a délibéré parmi toutes les candidatures retenues et qui m’a sélectionné», raconte l’artiste.

Les étapes

Les Francouvertes se tiennent du 20 février au 8 mai prochain. Elles comportent trois étapes : les préliminaires et les demi-finales (au Lion d’Or de Montréal) et la finale (au Club Soda de Montréal). Ces trois étapes totalisent 11 soirées à raison de trois artistes ou groupes pour chacune d’elles.

Les préliminaires regroupent 21 artistes et s’échelonnent sur sept lundis. Elles permettront de constituer le palmarès des neuf artistes ou groupes qui se rendront aux demi-finales. À cette étape, une sélection permettra à trois d’entre eux de monter sur la scène du Club Soda pour la grande finale du 8 mai.

«En ce moment, je pratique avec mes musiciens en vue de ma soirée de préliminaire le 27 mars. On a vraiment du plaisir, on ne se stresse pas vraiment avec tout ça. On veut bien jouer, bien se préparer, arriver à transporter la petite magie qui existe à notre local de pratique vers la scène du Lion d’Or, puis la partager avec le public», raconte Laurence-Anne C. Gagné.

Un objectif plus qu’un rêve

Pour Laurence-Anne, vivre de la musique est plus un objectif qu’un rêve. «Je ne sais pas si j’y arriverai, mais je sais que j’ai envie de jouer le plus possible, que ça fait partie de mon quotidien. Écrire, faire de la musique est surtout un besoin dans mon cas, je crée parce que ça me fait du bien. Je ne veux jamais avoir à forcer la création, à m’adapter pour qui ou quoi que ce soit. L’autoproduction me convient pour l’instant, jusqu’à ce que je rencontre les bonnes personnes, que je m’entoure d’une équipe qui sera là pour les bonnes raisons», dit-elle.

Ses projets? «J’aimerais bien entrer en studio d’ici la fin de l’année, enregistrer un mini-album ou un album complet, pourquoi pas?», conclut la pascaloise.