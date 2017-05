Laurence-Anne 3e en finale

Crédit photo : Courtoisie

C’est finalement Lydia Képinski qui a remporté la grande finale des Francouvertes présentée par SiriusXM le 8 mai dernier à Montréal. Laurence-Anne Charest Gagné de Saint-Pascal faisait partie de cette finale. Elle s’est classée en 3e position.

« Les trois finalistes ont offert de magnifiques moments sur scène lors d’une soirée toute en musique où régnait une agréable ambiance et où tous étaient déjà des gagnants », selon l’organisation. Tard en fin de soirée, après la remise d’une vingtaine de prix, le palmarès ultime a été dévoilé : en 3e position, Laurence-Anne, en 2e position, Les Louanges, et la lauréate de 2017, Lydia Képinski.

Le prix remis à l’artiste pascaloise comprend l’enregistrement, le mixage et le matriçage d’un single au Studio WILD et une campagne publicitaire d’une valeur de 1 200 $ offerte par CIBL. Elle remporte également des prestations offertes par Les Productions d’Albert et le Théâtre du Marais (Val-Morin).