L’art populaire s’invite à Kamouraska

Crédit photo : Archives Le Placoteux.

Cet été, plus d’une douzaine de sculpteurs exposent leurs créations en art populaire à la Galerie-Boutique Soleil du jour.

Ces artistes sculptent : animaux, personnages ou objets en toute liberté. Ce sont eux que l’on appelle parfois les « gosseux ». Leurs créations racontent la vie, le quotidien de l’homme et s’inscrivent dans l’histoire d’un peuple. Elles traduisent l’art à sa plus pure expression et elles sont empreintes d’imaginaire et de naïveté. Longtemps marginalisées, ces créations sont maintenant de plus en plus recherchées. Les étonnantes créations de ces sculpteurs ne manqueront pas de susciter la curiosité des vacanciers à la recherche d’objets rares.