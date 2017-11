L’Arbre de Noël Royal LePage Kamouraska-L’Islet de retour

Crédit photo : Courtoisie Royal Lepage Kamouraska-L'Islet

Pour une troisième année, les agents immobiliers de Royal Lepage Kamouraska-L’Islet ramènent leur projet d’Arbre de Noël. Mme Aline Ouellet a été désignée présidente d’honneur pour une deuxième année consécutive.

Cette année, Aline Ouellet et ses collègues de Royal LePage ont décidé de laisser les lutins au rancart. Ils voient le projet d’Arbre de Noël comme celui d’une grande équipe où tout le monde a un rôle à jouer et dont le but ultime est d’exercer le souhait d’un enfant qui provient d’une famille qui traverse une période difficile d’un point de vue monétaire.

« On veut que ces enfants puissent avoir un cadeau pour Noël. Mais pour ça, on a besoin de parents qui viennent porter la liste de souhaits de leurs enfants. On a aussi besoin de gentils donateurs qui vont acheter un cadeau aux enfants, à partir de la liste qu’ils cueilleront dans une boule de Noël qui se trouve dans l’Arbre », d’expliquer Mme Ouellet.

Pour être éligibles, les enfants doivent être âgés de 15 ans et moins et les demandes ne doivent pas excéder 50 $. En aucun temps l’identité des enfants ne sera révélée au donateur et ce dernier doit impérativement offrir un cadeau et non pas une carte-cadeau. « Tout se fait dans la plus grande confidentialité », d’ajouter la présidente d’honneur.

Hausse des donateurs

On remercie les commanditaires qui s’impliquent, mais notre rêve le plus sincère serait que chaque demande soit comblée par monsieur et madame tout le monde et qu’on n’ait pas à gérer de l’argent.

Lors de la deuxième édition l’an dernier, une hausse significative du nombre de donateurs avait été observée. « Il y en avait 75 au total, pour un nombre de 125 demandes », d’indiquer M. Corinne Fortin, agente immobilière et instigatrice du projet chez Royal LePage Kamouraska-L’Islet.

Les demandes qui ne trouvent pas de donateurs sont répondues grâce à la participation de précieux commanditaires. « On remercie les commanditaires qui s’impliquent, mais notre rêve le plus sincère serait que chaque demande soit comblée par monsieur et madame tout le monde et qu’on n’ait pas à gérer de l’argent », d’ajouter Mme Fortin.

Royal LePage Kamouraska-L’Islet s’engage à prendre les demandes pour l’Arbre de Noël jusqu’au 15 décembre prochain. En ce qui concerne les donateurs, ceux-ci devront rapporter les cadeaux au plus tard le 18 décembre. Il est déjà possible d’entrer en contact avec l’agence pour soumettre le nom d’enfants ou pour être donateur.