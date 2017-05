L’appel d’un jeune pianiste talentueux entendu

Crédit photo : Courtoisie

L’appel d’un jeune pianiste rempli de talent qui recherchait un piano après le bris du sien a été entendu.

C’est son professeur de piano, Serge-André Jones, qui a lancé l’appel à tous. Son élève, Jonathan Miville, est âgé de 9 ans et a beaucoup de potentiel selon lui. «Je lui avais trouvé un bon piano usagé. Ses parents l’ont fait déménager et accorder puis, sans crier gare, une pièce importante a brisé et le piano est bon pour la poubelle», a raconté monsieur Jones.

Les parents du jeune homme de Saint-Cyrille avaient donc déboursé beaucoup d’argent pour rien. «Jonathan aime beaucoup le piano, pratique beaucoup, mais n’a qu’un petit clavier électronique.»

L’appel du jeune garçon et de son professeur a été entendu. Une famille de Lévis a répondu à l’appel et Jonathan aura maintenant un nouveau piano.