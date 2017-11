L’APHK reçoit une subvention de Financement agricole Canada

Crédit photo : Courtoisie

Pour son projet « d’achat et de rénovation d’un bâtiment — création d’emplois », l’Association des personnes handicapées Kamouraska Est (APHK) a reçu une subvention de 12 000 $ de Financement agricole Canada, dans le cadre du Fonds AgriEsprit.

L’APHK est fière de s’être démarquée et d’avoir été choisie comme bénéficiaire de ce fonds. On peut prendre connaissance de la liste complète des lauréats sur le site de FAC au www.fondsagriespritfac.ca.

Le 8 novembre 2017 les représentants de Financement agricole Canada, M. Cédric Lévesque Asselin, directeur relations d’affaires et Mme Nancy St-Pierre, adjointe relations d’affaires, sont venus remettre officiellement le chèque en présence de Mmes Carole Lévesque, directrice générale et Nicole Barbeau, trésorière.

L’Association des Personnes handicapées du Kamouraska Est inc. est un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir et de défendre les droits des personnes handicapées et de leurs familles. Fondée en 1984, elle est enregistrée auprès de l’Agence de revenu du Canada comme organisme de charité et est présente sur le territoire du Kamouraska Est de Saint-Philippe-de-Néri à Saint-Alexandre dans la région du Bas-Saint-Laurent.