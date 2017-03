L’APHK ouvre sa boutique en ligne

Crédit photo : Capture d'écran tiré du site internet.

L’Association des Personnes handicapées du Kamouraska Est inc. ouvre sa boutique en ligne, sur son site internet www.aphke.org et sur sa page Facebook.

Dans l’attente de pouvoir s’installer dans ses propres locaux, l’Association a loué temporairement un local pour y établir ses ateliers de fabrication. Les ateliers sont présentement en fonction deux jours par semaine et sept personnes handicapées y travaillent. Les articles créés sont fabriqués à 80 % par les personnes handicapées sous la supervision d’une éducatrice spécialisée et de bénévoles et sont fabriqués en grande partie avec des matériaux recyclés, soit plus ou moins 80 % des matières de base.

De nombreux items viendront s’ajouter au cours des prochains jours, et il y aura aussi l’addition prochainement de l’option expédition, de même que celle de la « personnalisation » des produits. L’option paiement en ligne au moyen de PayPal est disponible.