L’ancien député Léonard Lévesque est décédé

Crédit photo : (photo site de l’Assemblée nationale)

Député pour le Parti québécois de 1976 à 1985, monsieur Léonard Lévesque est décédé le 26 août dernier à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Il avait 82 ans et 3 mois.

Né à Mont-Carmel, le 23 mai 1935, monsieur Lévesque a étudié à l’École principale de cette municipalité et à l’École d’orientation des métiers du Québec à Montréal.

Il a travaillé un an dans le domaine de l’électronique à Saint-Pascal. En 1962, Léonard Lévesque devient cultivateur sur la ferme paternelle. Il a été vice-président de la Caisse populaire de Mont-Carmel, membre des Chevaliers de Colomb, organisateur sportif du comité des loisirs de sa région et premier vice-président du Club Lions de Mont-Carmel.

Léonard Lévesque a été marguillier de la paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel en 1974 et en 1975.

En 1973 et 1974, il est conseillé de l’exécutif du Parti québécois de son comté. Élu député du Parti québécois dans Kamouraska-Témiscouata en 1976, il sera réélu en 1981. Monsieur Lévesque a occupé les postes d’adjoint parlementaire du ministre de l’Environnement du 21 février au 23 octobre 1985. IL a été défait en 1985 par la candidate libérale, madame France Dionne.

Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances au Complexe Funéraire Marius Pelletier inc. de La Pocatière, le samedi 2 septembre 2017 de 13 h à 15 h 55. La cérémonie religieuse sera célébrée, ce même jour, à 16 h en la chapelle du Complexe funéraire Marius Pelletier et de là au columbarium. Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière de Mont-Carmel.

Source : Notes biographiques de l’Assemblée nationale