Laissez-vous inspirer par la relève d’ici

Crédit photo : Courtoisie

L’association de la relève agricole du Bas-Saint-Laurent (ARABSL) a lancé son recueil d’Histoire à succès. Une trentaine de personnes, jeunes de la relève et partenaires du milieu agricoles, étaient présentes pour assister au dévoilement du projet présenté par Mme Julie Dagenais, présidente de l’ARABSL.

Le recueil d’Histoires à succès de la relève agricole du Bas-St-Laurent présente le parcours de 10 jeunes agriculteurs de la région qui se sont établis en agriculture, que ce soit par démarrage, transfert apparenté ou transfert non apparenté, dans diverses productions. Autant pour la relève que le grand public, ce livret d’histoires inspirantes, empreintes de passion et de persévérance, vise à valoriser la nouvelle génération d’agriculteurs et inspirer des jeunes qui s’intéressent à la profession. « C’est important de montrer qu’il y a du positif pour la relève agricole. Il y a de jeunes entrepreneurs très inspirants à découvrir, ils participent grandement au dynamisme et à l’économie des régions du Québec comme le Bas-Saint-Laurent. On parle beaucoup des enjeux et des défis que nous avons à relever ces temps-ci dans l’actualité, aujourd’hui on se concentre sur le beau, on se laisse inspirer par les succès de ces jeunes », explique Julie Dagenais.

Les jeunes en vedettes sont : Bryan Denis, Ferme Denijos à Saint-Cyprien, Éric Jean, Ferme Rocalin à Saint-Fabien, Donald Bérubé et Virginie Léveillé, Les Jardins du Baluchon à Saint-Bruno-de-Kamouraska, Benjamin et Élise Beaulieu, Ferme Feber à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Marie-Christine Coulombe, Ferme Bococo à Amqui, Marie-Hélène Moreau et Jean-François St — Pierre, Ferme Astre-Lait à Saint-Denis-De La Bouteillerie, Myriam St-Laurent et Denis Pelletier, Ferme Laupel à Saint-Joseph-de-Lepage, Luce-Maude Gendreau et Valentin Deslauriers, Domaine Vert Forêt à Auclair, Vincent Robichaud, Ferme Robirou à Saint-Fabien et Yohann Gagnon, Ferme Yohann Gagnon à Les Méchins.

Le recueil sera distribué aux étudiants des programmes d’agriculture et autres jeunes intéressés lors des activités de l’ARABSL à venir. Il est également disponible dans les bureaux de l’UPA du Bas-Saint-Laurent et auprès des conseillers relève et établissement du MAPAQ.