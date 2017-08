L’achalandage explose à la Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon

Crédit photo : Courtoisie

La popularité du traversier reliant Rivière-du-Loup à Saint-Siméon ne cesse de croître. L’achalandage en juillet, tous secteurs confondus, a explosé par rapport à l’an dernier, notamment chez les motorisés dont le nombre a bondi de 47 %.

En juillet, le N.M. Trans St-Laurent a transporté 33 978 passagers, une hausse de 8 % sur 2016 et de 14,1 % par rapport à 2015. Les excursions ont aussi connu une augmentation notable de 22 %, soit 50 % de plus que 2015, année où la direction a décidé d’instaurer cette activité sur la découverte du fleuve et de ses attraits.

« Je ne cache pas ma satisfaction. De 2013 à 2015, les diminutions étaient constantes. En 2016, nous avons ajouté des activités et axé notre promotion sur la découverte en formule croisière piétonne. Ça a généré une nouvelle clientèle locale et touristique qui peut revenir à son point de départ le jour même », explique le directeur général Serge-Martin Denis.

L’augmentation s’explique aussi par une présence marquée dans les médias régionaux et nationaux. La Traverse bénéficie depuis deux ans d’une présence constante partout au Québec sur le réseau MAtv grâce à sa participation aux séries télévisées « Iles aux trésors » et « Le fleuve aux 1000 vagues », tournées ici et qui présentent notre environnement marin.

Les activités d’interprétation offertes par une guide animatrice du Réseau d’observation des mammifères marins ont aussi été très populaires. Et ce n’est pas fini. Le mois d’août s’annonce aussi bon, sinon meilleur que juillet. Notons que le populaire site Trip Advisor place la Traverse au second rang des activités à ne pas manquer à Rivière-du-Loup, tout juste derrière le Parc de la Pointe, qui occupe la première place.

Le NM Trans St-Laurent accueille 140 000 passagers et 63 000 véhicules annuellement.