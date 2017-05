L’accouchement de sa femme ne pourra être fait à La Pocatière faute d’anesthésiste

Crédit photo : Matthieu Milliard

Kathy Pelletier et Matthieu Milliard pourraient ne pas pouvoir accueillir leur petite dernière à l’hôpital de La Pocatière comme prévu parce qu’il n’y a pas d’anesthésiste jusqu’au 12 mai.

La petite famille sera probablement forcée d’aller à l’hôpital de Rivière-du-Loup en raison de cette découverture médicale. La maman a atteint sa 40e semaine de grossesse jeudi dernier et la grossesse pourrait être provoquée vendredi ou lundi prochain. Sans anesthésiste, elle ne pourra pas accoucher à La Pocatière, à moins que l’accouchement soit imminent.

« Nous avions eu des services exceptionnels à La Pocatière lorsque notre premier enfant est né il y a deux ans et le suivi se fait au Kamouraska aussi pour cette seconde grossesse, et ce, depuis le début », indique Matthieu Milliard.

« Rivière-du-Loup est un bon hôpital, mais nous ne connaissons pas les lieux, nous ne connaissons pas les gens et on trouve ça vraiment dommage. C’est juste que nous avions fait le choix de La Pocatière », ajoute-t-il. La famille habite Saint-Pascal. D’ici à l’accouchement, le couple doit traîner des photocopies du dossier médical de Mme Pelletier avec lui.

La découverture médicale a été confirmée par le CISSS du Bas-Saint-Laurent, jusqu’au 12 mai. On note toutefois que l’anesthésiste serait présent le lundi 8 mai et le mercredi 10 mai de 8 h à 16 h

Comme citoyen, M. Milliard a aussi fait connaître sa déception au député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin.

« En plus de cette situation, nous sommes inquiets, en tant que citoyens, de voir ces coupes de services dans nos établissements de soins de santé régional et de proximité. La population du Kamouraska, les jeunes autant que les plus vieux, a le droit de recevoir des services de santé de proximité, et ce, en tout temps et non par intermittence », lui a-t-il indiqué.