L’ABC dévoile ses deux gagnants de la journée de l’alphabétisation familiale

Crédit photo : Courtoisie

L’ABC des Hauts Plateaux a souligné cette année la Journée de l’alphabétisation familiale en lançant un concours de dessin qui a fait deux enfants heureux parmi les participants.

À l’initiative d’ABC Alpha pour la vie Canada, le 27 janvier est la Journée de l’alphabétisation familiale. En plus de célébrer le plaisir de lire et d’apprendre en famille, cette journée est l’occasion d’intégrer l’apprentissage à sa routine familiale.

Au fil des ans, L’ABC a su développer des projets originaux porteurs de ce plaisir de lire qui permettent aux familles de poursuivre le développement de leur littératie familiale, et ce, tous les jours. La Bibliomobile, la Tente à contes, la Lecture partagée, Lire et faire lire, les Contes collectifs et le Club de lecture dans les terrains de jeux sont des initiatives qui activent la curiosité des participants et les invitent à mettre le nez dans les livres afin d’y trouver des informations et des imaginaires captivants. La population connaît la pertinence des activités de l’organisme et s’y implique.

La preuve en est que, dans le cadre de la Journée de l’alphabétisation familiale, L’ABC des Hauts Plateaux a choisi d’inviter les jeunes de 0-12 ans de son territoire d’action à participer à un concours de dessin et que 200 enfants ont répondu. Une fois le dessin complété, les participants pouvaient retourner la copie papier à leur école respective ou le publier directement sur la page Facebook de l’organisme. Deux dessins ont été tirés au hasard parmi les 200 reçus : Wesley Roy, quatre ans de Saint-Just-de-Bretenières et Kimberley Bois, huit ans de Saint-Pamphile sont les dessinateurs gagnants. Ils remportent chacun un chèque-cadeau de 50 $ provenant de la Librairie Livres en tête à Montmagny et de la Maison du bijou et la Pagaille à Saint-Pamphile.