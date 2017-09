La vie d’un agent double de la GRC

Crédit photo : Courtoisie

Le samedi 9 septembre avait lieu le lancement du livre CHOC UNDERCOVER HQ -819 par l’auteure France Blais. L’événement s’est déroulé au Centre culturel de Cap-Saint-Ignace devant une centaine d’invités.

France Blais a déjà publié un premier livre en 2009, intitulé Pouvez-vous vivre avec un chien? Elle revient avec ce récit bouleversant sur la vie de son frère décédé en 2013, le caporal Richard Blais, membre de la prestigieuse Gendarmerie royale du Canada. C’était l’agent double HQ-819. Ce livre se veut le récit de la carrière palpitante et mouvementée de plus de 30 années du caporal au sein de la GRC. Malheureusement, au moment où il était au meilleur de sa carrière, un conflit est survenu avec un médecin de la GRC : une situation qui a dégénéré en un combat qui a duré près de quinze ans. Ayant en horreur l’injustice, le caporal Blais s’est toujours tenu debout… jusqu’à son décès en 2013. Il avait entrepris une poursuite contre la GRC pour harcèlement médical, psychologique et administratif, qui n’est toujours pas réglée.