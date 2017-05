La Traversée défonce son objectif à son Grand Défi spinning

Crédit photo : Courtoisie

L’association kamouraskoise en santé mentale La Traversée a amassé plus de 11 000 $ lors de la 4e édition de son Grand Défi 3 heures de spinning. Une belle réussite pour l’organisme qui cherche continuellement de nouvelles sources de financement pour répondre à sa mission.

Sous la présidence d’honneur du Dr Mario Lebel, cette 4e édition du Grand Défi 3 h de spinning a assurément été la plus populaire d’entre toutes selon la directrice générale de La Traversée, Mme Éliane D’Anjou. « Notre objectif était de 8000 $ et on a amassé 11 762$. Nous sommes très heureux », indiquait-elle.

Les 29 vélos mis à la disposition des gens pour l’activité ont tous été loués au coût de 150 $ et parfois même davantage, lors de cette journée tenue le 29 avril dernier au Cégep de La Pocatière. 68 personnes étaient présentes. Malgré ce succès, Mme D’Anjou avoue avoir craint un instant ne pas atteindre l’objectif de cette année. « On a fait beaucoup de sollicitation et les gens ont bien répondu. Après tant d’années, le milieu comprend mieux ce que nous faisons et l’impact que nous avons auprès de la communauté kamouraskoise », ajoutait-elle.

Principale activité

Depuis quelques années, La Traversée organise différentes différentes activités pour combler la part de financement nécessaire au maintien de ses activités et à la poursuite de sa mission, celle d’aider des personnes adultes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale sur le territoire du Kamouraska.

Par le passé, l’organisme avait organisé des soirées-spectacles à la Salle André-Gagnon et au Centre Bombardier. Depuis quatre ans, La Traversée mise sur le Grand Défi 3 h de spinning. Devant une réponse aussi positive, Éliane D’Anjou assure que l’événement reviendra l’an prochain pour une cinquième édition.