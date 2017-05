La Travée de nouveau en activité cet été

Crédit photo : Courtoisie

Le Comité jeunesse de Saint-Pascal, Ville en santé lance la 19e saison estivale de Services jeunesse La Travée de Saint-Pascal.

Cet été encore, une trentaine de jeunes travailleurs étudiants seront disponibles pour exécuter de menus travaux, tant pour des particuliers que des entreprises ou des événements, et ce, à Saint-Pascal et dans les municipalités environnantes. Les jeunes de La Travée sont disposés à effectuer les tâches suivantes : gardiennage, travaux d’entretien intérieur ou extérieur, tonte de pelouse, travaux agricoles légers, jardinage, classement, inventaire, ménage et conciergerie lors d’événements, etc.

La Travée Glacée sera également de retour pour la saison estivale, afin d’offrir des rafraîchissements lors des différents événements sportifs et culturels qui auront lieu à Saint-Pascal et dans les municipalités voisines. Ce service de vente itinérante de produits réfrigérés et glacés est offert par les jeunes de La Travée qui ont à leur disposition un triporteur muni d’une glacière de transport.