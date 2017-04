La touche finale de la Salle Promutuel Assurance

Crédit photo : Courtoisie

La salle Promutuel Assurance des Arts de la scène de Montmagny a été inaugurée en septembre dernier, mais il ne lui manquait que sa touche finale, une marquise distinctive et significative.

Afin de réaliser une marquise hors du commun, les Arts de la scène ont fait appel à l’artiste forgeron Étienne Guay. «La rencontre avec Étienne nous a permis de mettre en œuvre des idées qui correspondent au projet, de rendre honneur à ce lieu qui a vu défiler depuis des décennies des générations de cinéphiles et d’amateurs de spectacles. Le phénix qui renaît de ses cendres est pour nous un emblème fort représentatif de sa métamorphose» soulignait Christian Noël, directeur général. Il ajoutait : «Les quelque deux cents lumières, représentant à la fois artistes, films et donateurs impliqués grâce à la campagne de financement, faciliteront certainement l’identification et marqueront désormais l’imaginaire des prochaines générations de ce lieu de diffusion de la culture!»

Natif de Saint-Jean-Port-Joli, Étienne Guay est un artiste forgeron reconnu qui a réalisé de multiples projets partout au Québec. Son expertise avec les métaux, doublé de son sens artistique, sont des atouts pour la région et permettent de rendre possible de tels projets.