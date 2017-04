La Salopette et L’Aventurier vous convient à l’événement des PROS

Crédit photo : Courtoisie

Pour une troisième année, La Salopette et L’Aventurier récidivent avec l’événement des PROS et une méga vente de trois jours en magasin et sous le chapiteau.

Du jeudi 27 avril au samedi 29 avril, les travailleurs et les amateurs de chasse, pêche et plein air profiteront de rabais jusqu’à 75 %, en plus des taxes payées sur la marchandise. De plus, ceux qui magasineront durant ces trois jours courent la chance de gagner différents prix.

Le vendredi et le samedi, La Salopette et L’Aventurier compteront sur la présence de nombreux représentants, tels Spypoint, Sportchief, Browning, Buck Expert, Kingtreads, Vortex, Cocall, Hoyt, Quantum, Stéphane Monette de la Ferme Monette et plusieurs autres. Voir l’horaire complet en magasin ou sur Facebook.

Lors de la dernière journée, le samedi 29 avril entre 12 h et 16 h, La Salopette et L’Aventurier fêteront leur distinguée clientèle. Ils remettront des milliers de dollars en cadeaux et prix de présence dont une journée de pêche au doré pour 4 personnes avec le guide Bruno Morency d’une valeur de 600 $, des arbalètes, des armes à feu et plusieurs articles de travail, plein air, chasse et pêche de très belle valeur. Le samedi après-midi, l’animation et les tirages seront assurés par Stéphane Monette.